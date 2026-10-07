اليونيفيل: إطلاق نار على موقعنا قرب كفرشوبا وإصابة مبانٍ وآليات.. ولا إصابات بين حفظة السلام

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن موقعًا تابعًا لها بالقرب من كفرشوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي تعرض، اليوم، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، مشيرة إلى أن جميع حفظة السلام المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء عقب الجولة الأولى من إطلاق النار، من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.

وأوضحت اليونيفيل أن معظم الطلقات أصابت الجدار الخارجي لموقعها، فيما أصابت طلقات أخرى وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة، ما أدى إلى تسجيل أضرار عدة في مباني الموقع.

واعتبرت أن استمرار إطلاق النار باتجاه موقع لليونيفيل يحمل علامات واضحة أمر غير مقبول، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات المتعمدة تعرض حياة حفظة السلام لخطر بالغ، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

وذكّرت اليونيفيل جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، مشددة على أن أي هجوم على حفظة السلام التابعين لها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.