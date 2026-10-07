أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه

تحدثت ليلى الرفاعي ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي أسطورة الصاعقة المصرية، عن بطولات والدها في مواجهة العدو الإسرائيلي.



وقالت ليلى الرفاعي في حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها " تفاصيل "المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" أشعر بالفخر الشديد بسبب بطولات والدي في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وأكملت ليلى الرفاعي :" والدي كان قلبه ميت والموت كان بيخاف منه وهذا كان حديث زملائه في الجيش طوال سنوات خدمته "

ولفتت ليلى الرفاعي :" والدي في المنزل كان شخصية مختلفة تمام عن شخصيته في الجيش المصري ومبتسم بشكل مستمر في المنزل ".

وتابعت ليلى الرفاعي :" والدي كان بطل رياضي في العديد من الرياضات وعلى رأسها السباحة والملاكمة "، مضيفا:" والدي التحق بثاني دفعة في الصاعقة المصرية بعد تأسيسها ".

