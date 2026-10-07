نهال طايل عن انتقادات حلقة جندي علامة النصر بحرب أكتوبر: أنا جايبة الضيف ليه؟

ردت الإعلامية نهال طايل، على الانتقادات التي وجهت لها بعد حلقة جندي علامة النصر في حرب أكتوبر .

وقالت نهال طايل في برنامجها تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: لقيت فلسفة من البعض ولقيت اللي يقولي إزاي مش عارفة الحرب كام يوم وبقول إزاي انا مسألش".

وتابعت نهال طايل:" هو أنا هبقى عارفة كل حاجة في الدنيا.. انا جايبة ضيف ليه ومستضيفة الناس ليه؟.. وأنا دوري إني أسال عشان أحصل على إجابات".

وأكملت نهال طايل: "أنا بسأل الضيوف زي المشاهد ما بيسأل وأنا بكن كل احترام وتقدير لجمهوري والمشاهد ومش بحب الفذلكة والتطاول وأنا مستغربة جدا ".

وتابعت نهال طايل: "لما يكون فيه حدث مؤثر لازم أسكت واسمع من الأبطال الحقيقيين وأسال أسئلة المشاهد ".