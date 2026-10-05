نهال طايل تستعيد كواليس آخر لقاء مع لطفي لبيب: فنان مخلص فخور بحرب أكتوبر

استعادت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، آخر لقاء جمعها بالفنان الراحل لطفي لبيب، مشيرة إلى أن الحلقة كانت فنية في الأساس، إلا أن الفنان الراحل ترك الحديث عن الفن وتحدث عن حرب أكتوبر واعتزازه بمصر، مؤكدة أنها تعتز بهذا اللقاء.

وقالت نهال طايل عن اللقاء: «هذا الرجل آخر لقاء ليا معاه كان اللي عايز يوصله: أنا فنان مخلص لمصر، أنا فنان عيشت نصر أكتوبر، أنا فنان عايز أقول لأي حد إن نصر مصر نصر عظيم».

وجاء ذلك قبل مداخلة كاتيا، ابنة الفنان الراحل لطفي لبيب، التي تحدثت عن والدها وذكرياتها معه، مؤكدة فخرها بكونها ابنة جندي شارك في حرب أكتوبر.

وقالت كاتيا، خلال المداخلة الهاتفية: «بعد رحيله أنا شرف ليا أن أتكلم عن بابا، قبل رحيل بابا عمر ما حد طلع في الإعلام، لكن بعد رحيله بيشرفنا دينا إن إحنا بنشكره ونجيب سيرته خاصة في ذكرى انتصارات أكتوبر».

وأضافت: «أنا ليا الفخر إن أنا بنت لطفي لبيب الجندي اللي في القوات المسلحة اللي حارب وجاب لنا النصر، مبيغبش على بالي ولا لحظة واحدة».

وتابعت كاتيا عن رؤية والدها لمصر: «هي مصر دايمًا يقول عليها ضفيرة واحدة، متقدريش تفكيها، متقدريش تفكي القبطي من المسلم، من شيخ الجامع من القسيس، كلنا ماسكين في الضفيرة بتاعة الوطن الغالي مصر».