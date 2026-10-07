قدموا ملحمة تاريخية.. خليل البلوشي يحتفي بذكرى نصر أكتوبر ويشيد بأبطال الجيش المصري

حرص المعلق الرياضي خليل البلوشي على إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر 1973.

وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجيش المصري قدم ملحمة تاريخية 🇪🇬.. تحصينات بملايين واتهدّت مقابل فكرة بسيطة وعزيمة جيش عظيم لا يقهر».

وأضاف: «كل سنة وأبطال أكتوبر بخير وكل سنة نفتخر بيكم وبمصر الحبيبة».

وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي شهدت عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس واقتحام التحصينات الإسرائيلية في سيناء، في واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث.

وتظل ذكرى نصر أكتوبر حاضرة في الذاكرة الوطنية المصرية، لما ارتبطت به من تضحيات وبطولات للقوات المسلحة المصرية، وما مثلته الحرب من محطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وصولًا إلى المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهى باستعادة سيناء.