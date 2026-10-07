صحة الغربية: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية اليوم برئاسة الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مجانًا ، اعتبارًا من 25 أكتوبر ولمدة 3 أسابيع .

توجيهات صحة الغربية

كما يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الأطفال ورفع معدلات الوقاية من الأمراض المعدية.

تحسين خدمات علاجية

وأشارت وكيلة الصحة بالغربية أن الحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من خلال توفير التطعيمات مجانًا بعدد من الأماكن.

رفع كفاءة الخدمات

كما حددت نقاط تقديم الخدمة، تشمل: المدارس والحضانات و الوحدات الصحية ونقاط التطعيم و الفرق الطبية المتنقلة المنتشرة بمختلف المحافظات.

دعوة أولياء الأمور

الجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالغربيه دعت أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة، والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، بما يسهم في تعزيز المناعة والوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية.