أحمد موسى: الشباب عاملين ملحمة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يسطر ملحمة حقيقية عن انتصار أكتوبر العظيم .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" الشباب الواعي استخدم الذكاء الاصطناعي من أجل الحديث عن انتصار أكتوبر المجيد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الشباب عاملين ملحمة كبيرة للاحتفال بانتصارات أكتوبر مستخدمين الذكاء الاصطناعي ".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" الشباب استخدم الذكاء الاصطناعي بمنتهى الاحترافية للتعبير عن نصر أكتوبر المجيد وكيف نجح الجيش المصري في القضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا نقدر نسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي وعناصر الإخوان انسحبوا خلال الأيام الماضية لأنهم لا يستطيعون مواجهة احتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيدة ".