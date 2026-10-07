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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: وزارة الداخلية وجهت ضربة للإخوان مدعمة بكل الأدلة التي تدين صفحة متصدقش

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":"صفحة ميدان  تعتبر إحدى صفحات الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي للإخوان".


وتابع الإعلامي احمد موسى :"وزارة الداخلية وجهت ضربة شديدة لجماعة الاخوان الارهابية  بالقبض على  عدد من المتهمين في قضية صفحة متصدقش".


واكمل الإعلامي احمد موسى :"ووزارة الداخلية تتحرك في التوقيت المناسب ووجهت ضربة مدعمة بكل الأدلة التي تدين صفحة متصدقش ".

ولفت الإعلامي احمد موسى ، :"اجهزة الامن تتحرك باذن من النيابة العامة لضبط المتهمين".
 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

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