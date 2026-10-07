منهم متصدقش.. أحمد موسى: بقالي سنين بقول خلوا بالكوا من صفحات تابعة للإخوان تدار من الخارج

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":"بقالي سنين بقول خلوا بالكوا من صفحات تابعة لتنظيم الاخوان الارهابي تدار من الخارج وكان منهم صفحة متصدقش ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"لما اتكلمت منذ فترة عن صفحة متصدقش وغيرها كانوا عاملين رصد لبعض مشروعات الصحة ووزير الصحة تحدث للرد على أكاذيب صفحة متصدقش".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"لا يمكن إننا نوجه اتهام لاحد الا بعد التأكد من انه اخواني وبوق اعلامي اخواني ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى ، :" اتكلمت على ٢٠ صفحة أخرى تابعين للتنظيم الدولي للإخوان".