أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" النيابة العامة أكدت عدم وجود ثمة إصابات في المتهمين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا بقول للإخوان كفاية أفلام من اللي بتعملوها وبيان النيابة العامة أكد ان المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات أو استعمال القسوة ضدهم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تقارير الطب الشرعي أكدت خلو المتهمين من ثمة إصابات أو أي علامات على استعمال أي عنف قبلهم ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" النيابة العامة امرت بحبس المتهمين احتياطيا وجار استكمال التحقيقات "، مضيفا:" بيان النيابة العامة كاشف وواضح وهايل ".

