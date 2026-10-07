صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء.

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي “المذاع على قناة ”صدى البلد ”: "بقالي سنين بقول خلوا بالكوا من صفحات تابعة لتنظيم الاخوان الارهابي تدار من الخارج وكان منهم صفحة متصدقش".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.