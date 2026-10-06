أحمد موسى يستعيد ذكريات ارتدائه الزي العسكري: ضابط احتياط بسلاح المشاة

استعاد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، ذكريات خدمته بالقوات المسلحة المصرية، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار أحمد موسى إلى أنه التحق بالقوات المسلحة بعد تخرجه في كلية الآداب قسم الصحافة بسوهاج عام 1983، وقضى 3 سنوات في الخدمة العسكرية، حيث التحق بكلية الضباط الاحتياط الدفعة 66 بسلاح المشاة.

وتأتي استعادة هذه الذكريات بالتزامن مع الاحتفال بنصر أكتوبر، الذي يمثل رمزًا للعزة والكرامة واستعادة الأرض، ويجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية ودورهم في تحقيق النصر.