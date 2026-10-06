بى واى دى دولفن 2027 تباع بهذه المواصفات

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى دولفن 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى دولفن موديل 2027، وتنتمي دولفن لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى دولفن 2027

بى واى دى دولفن 2027

زودت سيارة بى واى دى دولفن 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك بى واى دى دولفن 2027

بى واى دى دولفن 2027

تنتج سيارة بى واى دى دولفن 2027 قوة 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 13 ثانية .

مواصفات بى واى دى دولفن 2027

بى واى دى دولفن 2027

تمتلك سيارة بى واى دى دولفن 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system .

سعر بى واى دى دولفن 2027

بى واى دى دولفن 2027

تباع سيارة بى واى دى دولفن 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .