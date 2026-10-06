شيفروليه تعقد ميزة فتح باب شاحنة سيلفرادو الخلفي بتغيير جديد

قررت شركة «شيفروليه» تقليص خيارات توفر الباب الخلفي المتعدد الوظائف «Multi-Flex Tailgate» في شاحنتها البيك آب «سلفرادو 2027»، بعدما كان متاحًا كخيار واسع الانتشار عبر أغلب الفئات.

ويأتي هذا القرار ليجعل الحصول على هذه الميزة الفاخرة والعملية أكثر صعوبة ومقتصرًا على فئات وتجهيزات محددة من الشاحنة.

مزايا الباب الخلفي Multi-Flex وأسباب تحوله إلى ميزة أيقونية

حققت تقنية الباب الخلفي «Multi-Flex» شعبية واسعة بين ملاك شاحنات سلفرادو بفضل مرونتها وتوفيرها لـ 6 وضعيات مختلفة للتحميل والاستخدام.

وتتضمن هذه الوضعيات درجات صعود مدمجة لتسهيل الوصول إلى صندوق الشحن، وعارضة تثبيت للحمولات الطويلة، إضافة إلى إمكانية تحويل الباب إلى سطح عمل مجهز لوضع الحاسوب أو المعدات أثناء التواجد في مواقع العمل.

تقليص التوفر وتأثير التغييرات على فئات سلفرادو 2027

أوضحت التحديثات الخاصة بموديل عام 2027 أن شيفروليه ستقوم بسحب خيار الباب الخلفي «Multi-Flex» من الفئات الاقتصادية والأساسية مثل «WT» و«Custom»، وتحديد توفره حصريًا في الفئات الأعلى تجهيزًا مثل «LTZ» و«High Country» أو ضمن حزم إضافية مرتفعة التكلفة.

وتهدف الشركة من هذا التغيير إلى تقليل تعقيدات التجميع على خطوط الإنتاج، فضلاً عن دفع الراغبين في هذه الميزة نحو الفئات الأعلى سعرًا.

المنافسة مع فورد ورام ومستقبل التجهيزات العملية

يأتي تقييد توفر الباب المتعدد الوظائف في وقت تشتد فيه المنافسة بين الشاحنات الأمريكية الكبيرة، حيث توفر شركة «فورد» بابها المتطور «Pro Access Tailgate» في شاحنات F-150، بينما تقدم «رام» الباب الخلفي المزدوج المتعدد الوظائف.

وعلى الرغم من حرمان بعض الفئات من ميزة «Multi-Flex»، ستستمر جميع شاحنات سلفرادو 2027 في الاعتماد على الباب الخلفي القياسي المزود بخاصية الفتح والإغلاق الكهربائي في الفئات المتوفرة بها.