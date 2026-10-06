فورد تستدعي أساطيل إكسبلورر وسوبر ديوتي بسبب عيب تصنيعي

كشفت شركة فورد عن حملة استدعاء سلامة جديدة تشمل أكثر من 41700 سيارة في السوق الأمريكي من طرازات الشاحنات الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك إثر اكتشاف خلل فني في شرائح الإضاءة الخارجية قد يؤدي إلى تعطل المصابيح الأمامية بشكل كامل أثناء القيادة.

تفاصيل الخلل الفني وتأثيره على الإضاءة

يرجع سبب الاستدعاء إلى تلوث مادي في شرائح مصابيح LED داخل وحدات الإضاءة الأمامية الموردة للشركة، حيث يتسبب هذا التلوث في توقف تدريجي أو مفاجئ لعمل المصابيح النهارية، ومصابيح الانتظار، والإضاءة المنخفضة والعالية.

ويؤدي هذا العطل المباشر إلى تراجع مستويات الرؤية الليلية للسائق وتخفيض رؤية المركبة بالنسبة لباقي مستخدمي الطريق، مما يزيد من مخاطر الحوادث المرورية.

الطرازات المتأثرة وأعداد السيارات

وفقًا للبيانات المعلنة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، تتوزع أعداد السيارات المتأثرة في حملة الاستدعاء رقم 26C43 بين عدة طرازات رئيسية.

وتأتي فورد إكسبديشن موديلات من 2025 إلى 2027 بنحو 13298 سيارة، بينما تشمل شاحنات فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 نحو 17512 سيارة، إضافة إلى شاحنات فورد F-350 سوبر ديوتي موديل 2026 بنحو 10295 سيارة، فضلًا عن شاحنات فورد F-450 وF-550 سوبر ديوتي موديل 2026 بنحو 643 سيارة إجمالًا.

إجراءات الصيانة وتنبيهات اللوحة الرقمية

سجلت فورد 6 مطالبات ضمان متعلقة بهذا الخلل دون تسجيل أي حوادث أو إصابات ناتجة عنه حتى الآن. وستوفر السيارات المتأثرة تنبيهًا ضوئيًا على لوحة العدادات الرئيسية لإعلام السائق بوجود خلل في استجابة المصابيح العالية أو المنخفضة، حيث سيتولى وكلاء فورد المعنيون فحص واستبدال وحدات الإضاءة الأمامية المتضررة بمكونات جديدة خالية من عيوب التصنيع مجانًا بالكامل.