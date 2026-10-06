توسان 2027 تتمسك بالأزرار الحقيقية وتقاوم شاشات اللمس

تواصل شركة «هيونداي» الكورية مسارها المخالف لاتجاه إلغاء الأزرار المادية داخل مقصورات السيارات، حيث كشفت في طراز «توسان 2027» (Tucson) الجديد كليًا عن مقصورة تجمع بين الشاشات الرقمية والمفاتيح الحقيقية.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم آراء السائقين الذين أبدوا انزعاجًا من التخلي الكامل عن الأزرار والاعتماد الحصري على الشاشات اللمسية لتشغيل الوظائف الأساسية أثناء القيادة.

تصحيح مسار صناعة السيارات والعودة للأزرار التقليدية

شهدت الأعوام الأخيرة اندفاعًا من بعض شركات التصنيع العالمية نحو استبدال عناصر التحكم التقليدية بأسطح تعمل باللمس، وهو ما واجه انتقادات واسعة من العملاء بسبب صعوبة ضبط التكييف أو الصوت دون تشتيت الانتباه عن الطريق.

ودفع ذلك علامات تجارية مثل فولكس فاجن إلى مراجعة تصميماتها وإعادة الأزرار المادية في أحدث طرازاتها. في المقابل، حافظت هيونداي على موقف ثابت بالجمع بين التقنيات الرقمية وعناصر التحكم الميكانيكية المباشرة لضمان سهولة الاستخدام وأمان القيادة.

تصميم مقصورة توسان 2027 واستغلال المساحات الداخلية

تتميز مقصورة هيونداي توسان 2027 بلوحة قيادة حديثة تضم شاشة معلومات وترفيه مركزية قياسية بمقاس 12.9 بوصة مع خيار شاشة أكبر بمقاس 17 بوصة.

وإلى جانب الشاشات، أفردت الشركة مساحة مخصصة لصف من الأزرار والمقابض الدوارة للتحكم في نظام التكييف ونظام الصوت وبعض الوظائف اليومية.

وساهم نقل شاشة العدادات إلى وحدة نحيفة ومبتكرة في تحرير مساحة إضافية أمام السائق لاستغلالها كأماكن تخزين عملية، إضافة إلى توفير مساحة سفلى واسعة تحت الكونسول الوسطي المرتفع.

التصميم الخارجي والخيارات الميكانيكية لعام 2027

تتبنى هيونداي توسان 2027 لغة تصميم أكثر حدة وصندوقية مقتبسة من شقيقتها الأكبر سانتافيه، مما يمنحها حضورًا أقوى على الطرقات.

وتتضمن الخيارات الميكانيكية محركات بنزين إلى جانب منظومات هجينة وهجينة قابلة للشحن بمأخذ كهربائي لتقديم قوة تصل إلى 288 حصانًا في الفئات العليا.

وتخطط هيونداي لبدء طرح توسان 2027 في الصالات التجارية مع بدايات عام 2027 لتستمر في المنافسة بقوة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.