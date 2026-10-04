مقارنة بين .. هيونداي فينيو و كاي ي اكس 3 برو 2027

يتواجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي فينيو و كاي ي اكس 3 برو موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 143 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

زودت سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات للركن .

سعر كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

محرك هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 123 حصان، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

تحتوي سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .