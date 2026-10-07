قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: اللي ميقولش الإيجابيات والحقائق يبقى خاين للبلد.. والإخوان عايزين سلبيات بس

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى دائمًا إلى إحداث الفوضى والتجمهر في مصر، والاندساس بين المواطنين لتحقيق أغراضه وإسقاط الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف هو ما يعمل عليه التنظيم، كما فعل بعد عام 2011.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن صفحة «متصدقش» تعمل حتى اليوم بعد القبض على المتهمين، لأنها تدار من الخارج، موضحًا: «الداخلية قبضت على 6 منهم في مصر، وجرى استجواب المتهمين بحضور المحامين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين حضر مع المتهم الصحفي المقيد في نقابة الصحفيين».


وأضاف: «المتهم الأول اعترف بأنهم أعضاء في اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتولى مسؤولية صفحة "متصدقش" أحد أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد».

وأوضح: «التنظيم يريد إسقاط مؤسسات الدولة زي ما قعدوا 85 سنة عايزين الحكم وخدوه، وهما شغالين على ده تاني، وكل أبواق الجماعات الإرهابية بتركز على السلبيات».

وتابع: «ليه بيستهدفوني الإخوان عشان بتكلم على الإيجابيات، عايزين يقنعوك أنت أن مفيش إيجابيات، ويقولوا أحمد موسى بيطبل للبلد، ده مش تطبيل دي أمانة، اللي ميقولش اللي حصل على الأرض بيكون خاين، وكل اللي بيقولوه من السلبيات بيصب في صالح جماعة الإخوان».

واستكمل: «المواطن لما يشتكي بنبرز صوته، ودوري أتحدث عن الإيجابيات في الدولة ونتحدث عن مطالب المصريين ونسعى لحلها، لما حد يصدر لك صورة سلبية شوفها بتصب لصالح بلدك ولا في صالح الإخوان».

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر الاخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

فضل شاكر

بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.. تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة ثانية لـ فضل شاكر في موسم الرياض

فيلم باظت خالص

تغيير اسم فيلم أحمد مالك باسط للعضلات إلى باظت خالص استعدادا لطرحه قريبا

باسط للعضلات

تغيير اسم أحمد مالك "باسط للعضلات" إلى "باظت خالص" وطرحه قريبا بالسينمات

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد