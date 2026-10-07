أحمد موسى: اللي ميقولش الإيجابيات والحقائق يبقى خاين للبلد.. والإخوان عايزين سلبيات بس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى دائمًا إلى إحداث الفوضى والتجمهر في مصر، والاندساس بين المواطنين لتحقيق أغراضه وإسقاط الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف هو ما يعمل عليه التنظيم، كما فعل بعد عام 2011.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن صفحة «متصدقش» تعمل حتى اليوم بعد القبض على المتهمين، لأنها تدار من الخارج، موضحًا: «الداخلية قبضت على 6 منهم في مصر، وجرى استجواب المتهمين بحضور المحامين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين حضر مع المتهم الصحفي المقيد في نقابة الصحفيين».



وأضاف: «المتهم الأول اعترف بأنهم أعضاء في اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتولى مسؤولية صفحة "متصدقش" أحد أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد».

وأوضح: «التنظيم يريد إسقاط مؤسسات الدولة زي ما قعدوا 85 سنة عايزين الحكم وخدوه، وهما شغالين على ده تاني، وكل أبواق الجماعات الإرهابية بتركز على السلبيات».

وتابع: «ليه بيستهدفوني الإخوان عشان بتكلم على الإيجابيات، عايزين يقنعوك أنت أن مفيش إيجابيات، ويقولوا أحمد موسى بيطبل للبلد، ده مش تطبيل دي أمانة، اللي ميقولش اللي حصل على الأرض بيكون خاين، وكل اللي بيقولوه من السلبيات بيصب في صالح جماعة الإخوان».

واستكمل: «المواطن لما يشتكي بنبرز صوته، ودوري أتحدث عن الإيجابيات في الدولة ونتحدث عن مطالب المصريين ونسعى لحلها، لما حد يصدر لك صورة سلبية شوفها بتصب لصالح بلدك ولا في صالح الإخوان».