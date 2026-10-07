أموال بالملايين.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن حجم تمويل صفحة " متصدقش"

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" جماعة الإخوان الإرهابية يستترون خلف عناوين وموضوعات وصفحات، وصفحة "رصد" الإخوانية أسسها الإرهابي خيرت الشاطر.

وأضاف أن وزارة الداخلية وجهت ضربة شديدة لما حدث خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن وزارة الداخلية رصدت أصحاب «منصة متصدقش» منذ فترة، وصفحة ميدان إحدى الأذرع والأبواق الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية».

وتابع: «لا يوجد اعتقال في مصر، ووزارة الداخلية لما بتنفذ أمر بيكون أمر قضائي، والداخلية نفذت أمر نيابة أمن الدولة العليا، ووزارة الداخلية بتسير في منهج غاية في الأهمية وهو تنفيذ القانون».

وأوضح: «"متصدقش" لديها تمويل يتجاوز 3 ملايين دولار، فيه جزء دولارات كندي، ودولارات أمريكي، بتتجاوز 150 مليون جنيه، وبيأتي التمويل من 4 جهات ومؤسسات»