مش تطبيل.. أحمد موسى: الإخوان يستهدفوني لإني بتكلم عن الأشياء الإيجابية وهم عايزين السواد

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تركز فقط على الحديث عن السلبيات داخل مصر ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الإخوان لا يتحدثون على أي شيء إيجابي وجماعة الإخوان الإرهابية يستهدفوني طول الوقت لإني بتكلم على الأشياء الإيجابية في بلدي والإخوان عايزين السواد والسلبيات فقط ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" أنا بقول الحقائق والأمور الإيجابية وده مش تطبيل ولكن دي الحقيقة اللي لازم تصل للمواطن ولو مقلتش الحقيقة تبقى خيانة للبلد ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" أبواق الجماعة الإرهابية تركز على السلبيات فقط ويسعون للتشكيك في أداء كل مؤسسات الدولة".