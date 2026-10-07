أحمد موسى: أول المتهمين في قضية متصدقش أقر بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" النيابة العامة أكدت أن أول المتهمين أقر بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية ".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" أحد المتهمين أكد أن أحد أعضاء الجماعة الإرهابية الهارب بالخارج يدير صفحة متصدقش ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" أحد المتهمين أقر بعقد لقاءات تنظيمية مع أعضاء الجماعة الإرهابية في الخارج ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" بيان النيابة العامة أكد ان المتهمين تم إعلامهم بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية لإسقاط مؤسسات الدولة ".