صفحات إخوانية.. أحمد موسى: تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى إلى نشر الشائعات بهدف إسقاط الدولة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" النيابة العامة أكدت أن صفحات الإخوان تستهدف نشر الشائعات والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة لدفع المواطنين للتظاهر والتجمهر ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى إلى نشر الشائعات بهدف تحقيق أغراضه بإسقاط الدولة ومؤسساتها ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" منصات وصفحات وقنوات الإخوان تستهدف إسقاط مؤسسات الدولة والعودة مرة أخرى للمشهد في مصر ".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" النيابة العامة أكدت ان التحريات أكدت أن صفحة متصدقش هي إحدى المنصات الإعلامية للجماعة الإرهابية ويديرها عدد من كوادرها بالخارج ".