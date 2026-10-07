أحمد موسى: الإخوان عايزين المواطن يشكك في مؤسسات الدولة وأنا بقول للمواطن ثق في بلدك

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "الإخوان عايزين المواطن يشكك في كل مؤسسات الدولة وأنا بقول للمواطن ثق في بلدك ومؤسساتها".

وتابع الإعلامي احمد موسى : "مؤسسات الدولة من مصلحتها الحفاظ على الوطن وتماسك مؤسساته ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "أمن البلد أمانة ومحدش يهزر في أمن البلد وإحنا جربنا قبل كده لما فقدنا الأمن لعدة أيام في 28 يناير 2011".



ولفت الإعلامي احمد موسى: "مينفعش نساعد إخواني عايز يعمل فوضى في البلد ".

