إخواني باعتراف العريان.. أحمد موسى يعرض تسجيلًا صوتيًا للإرهابي عبد الرحمن منصور مؤسس «متصدقش»|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن عبد الرحمن منصور هو من يدير منصة «متصدقش» من الخارج، مشيرًا إلى أنه سبق أن تناول ما وصفه بدوره في إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد».

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «في 2017 قمت بإذاعة تسجيل لمكالمة هاتفية لعبد الرحمن منصور بشأن صفحة كلنا خالد سعيد».

وأضاف: «عصام العريان في 2011 أكد أن أدمن صفحة كلنا خالد سعيد، عبد الرحمن منصور، كان إخوانيًا».

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسجيلًا لمكالمة هاتفية قال إن عبد الرحمن منصور يتحدث خلالها عن إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد».

ولفت موسى إلى أن منصة «متصدقش» تحصل، بحسب قوله، على تمويل من مؤسسات خارجية، مضيفًا: «تمويلات خارجية بالملايين تنفق على الأبواق الإعلامية الإخوانية لمحاولة إسقاط مصر».

وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث الإعلامي أحمد موسى عن الجهات التي قال إنها تقف وراء إدارة وتمويل منصات إعلامية من خارج مصر.