قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران المدني السعودي: تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما
متحدث الوزراء: 650 ألف زائر لموقع منتدى مصر و8.5 ألف مواطن يشاركون في الجلسات
قوات تحالف: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض
مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس
وزير الحرب الأمريكي: حاملة الطائرات "لينكولن" أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية
أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه
مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت
«التصالح ليس مجرد إجراء».. برلماني: تقنين الأوضاع يحفظ حقوق المواطنين ويدعم التخطيط العمراني
«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي
نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن
عباس شومان: أفريقيا تحظى باهتمام خاص .. والوافدون سفراء لمصر والأزهر.. صور
الزمالك يسقط بثلاثية أمام زد في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إخواني باعتراف العريان.. أحمد موسى يعرض تسجيلًا صوتيًا للإرهابي عبد الرحمن منصور مؤسس «متصدقش»|فيديو

تسجيل صوتي لعبد الرحمن منصور
تسجيل صوتي لعبد الرحمن منصور
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن عبد الرحمن منصور هو من يدير منصة «متصدقش» من الخارج، مشيرًا إلى أنه سبق أن تناول ما وصفه بدوره في إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد».

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «في 2017 قمت بإذاعة تسجيل لمكالمة هاتفية لعبد الرحمن منصور بشأن صفحة كلنا خالد سعيد».

وأضاف: «عصام العريان في 2011 أكد أن أدمن صفحة كلنا خالد سعيد، عبد الرحمن منصور، كان إخوانيًا».

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسجيلًا لمكالمة هاتفية قال إن عبد الرحمن منصور يتحدث خلالها عن إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد».

ولفت موسى إلى أن منصة «متصدقش» تحصل، بحسب قوله، على تمويل من مؤسسات خارجية، مضيفًا: «تمويلات خارجية بالملايين تنفق على الأبواق الإعلامية الإخوانية لمحاولة إسقاط مصر».

وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث الإعلامي أحمد موسى عن الجهات التي قال إنها تقف وراء إدارة وتمويل منصات إعلامية من خارج مصر.

عبد الرحمن منصور اخبار التوك شو الاخوان احمد موسى موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

د. علي جمعة

علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ترشيحاتنا

السفن

حقوق الامتياز على السفن.. 6 فئات لها الأولوية وفقًا للقانون

التصالح في مخالفات البناء

«التصالح فرصة لتقنين الأوضاع».. برلمانية تدعو المواطنين للاستفادة من المهلة

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: دعوة الرئيس لإنشاء منطقة صناعية كورية بقناة السويس تعكس رؤية لتعميق التصنيع وجذب الاستثمارات

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد