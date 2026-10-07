أحمد موسى: هدف منصات الإخوان تسخين المواطنين على المسؤولين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منصة «متصدقش» تستهدف تخريب البلد، مشيرا إلى أن هذه المنصات تسعى إلى تسخين المواطنين على المسؤولين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزارة الداخلية تصدر يوميًا بيانات لنفي تلك الشائعات، موضحًا: «وزارة الداخلية كل يوم بنلاقي بيانات نفي لتلك الشائعات، ومع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بيفبركوا بيها».

وأضاف أن مراكز الإصلاح والتأهيل كلها نماذج، وهناك منظمات حقوقية تزور هذه المراكز، موضحًا: «أن الإخوان تنشر شائعات عن السجون، بطلوا فبركة، وإحنا عارفين إن كل ده فبركة وتنظيم الإخوان الإرهابي كله كاذب وفبركة، وبيان النيابة العامة خدو مقياس على أي حاجة للإخوان الإرهابيين، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان».

وأوضح: «هدف تلك المنصات أنها تسخن المواطن على المسؤولين، وبيان النيابة العامة عن تلك التنظيمات هايل».