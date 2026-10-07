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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا

الرئيس السيسي في كوريا
الرئيس السيسي في كوريا
هاني حسين

علّق الإعلامي أحمد موسى،  على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية والتي يستهلها بزيارة كوريا .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: ”الرئيس السيسي شارك في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا كبيرًا والدفع نحو زيادة الاستثمارات الكورية في مصر".


ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن العلاقات بين مصر وكوريا مُتقدمة للغاية"، مضيفًا: "كوريا دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أشاد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع كوريا". 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو كوريا سول

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