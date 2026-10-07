أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا

علّق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية والتي يستهلها بزيارة كوريا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: ”الرئيس السيسي شارك في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا كبيرًا والدفع نحو زيادة الاستثمارات الكورية في مصر".



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن العلاقات بين مصر وكوريا مُتقدمة للغاية"، مضيفًا: "كوريا دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أشاد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع كوريا".