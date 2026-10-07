غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

ترغب جميع النساء في تقوية الشعر وتحسين مظهره فهو تاج جمال المرأة.. ولكن مالا تعرفه الكثير من السيدات أن هناك زيتا طبيعيا يساعد في حل معظم مشاكل الشعر دون آثار جانبية وبتكلفة محدودة.

وذكر موقع veywell health أن زيت اللوز يساعد في الحصول على الشعر الصحي الجذاب الذي تحلم به النساء مهما كان نوع الشعر لديهن.

ويتمتع زيت اللوز بفوائد عديدة لتحسين مظهره وصحته فعلي سبيل المثال عند إضافته إلى الشامبو، يمنح زيت اللوز الشعر لمعاناً طبيعياً، ما يجعله يبدو صحياً ومتألقاً.

تنعيم وإصلاح

على المستوى الخلوي، قد يساعد زيت اللوز على تنعيم الشعر وإصلاح التلف كما أنه يضيف الرطوبة والمرونة للشعر لغناه بالأحماض الدهنية.

تساقط الشعر

الأبحاث حول تساقط الشعر محدودة، ولكن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن مزيجًا من زيوت الشعر العشبية التي تحتوي على زيت اللوز قد يكون مفيدًا في منع تساقط الشعر.

قشرة الرأس

إذا كنت تعاني من حكة واحمرار في فروة الرأس أو قشرة الرأس، فإن وضع زيت اللوز مباشرة على فروة رأسك قد يساعد في تقليل الالتهاب وتهدئة بشرتك.

التجعد

قد يساعد وضع كمية بحجم حبة البازلاء من زيت اللوز على أطراف شعرك في ترطيبه وتقليل التجعد.

لاستخدام زيت اللوز على شعرك، ضعيه على فروة الرأس ودلكيه بلطف من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة أو أكثر أو طوال الليل إذا رغبتِ في ذلك.