ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنهى 8 حروب حول العالم، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي ردًا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فنزويلا كانت تطلق سراح سجناء وترسلهم إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه تم إخراج معظمهم من البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا يوجد بها مهاجر دخل إليها بشكل غير قانوني.

ولفت ترامب إلى أن حالة الوفاة بالطاعون في روسيا لا ترتبط بتطوير سلاح بيولوجي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة حققت أقوى اقتصاد في العالم.