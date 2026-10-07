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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
كريم عاطف

كشفت فورد عن الأسعار الرسمية لسيارتها الجديدة Bronco RTR 2027، التي تم تطويرها بالتعاون مع RTR Vehicles، لتقدم نسخة مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة مستوحاة من سباقات الصحراء، مع تجهيزات يمكن الحصول عليها مباشرة من المصنع دون الحاجة إلى تعديلات خارجية كبيرة.

وتأتي السيارة ثمرة تعاون بين فورد وشركة RTR Vehicles بقيادة فون جيتين جونيور، بطل منافسات Formula Drift، حيث تستهدف تقديم قدرات مرتفعة في الطرق الوعرة مع تجهيزات مخصصة للاستخدام في البيئات الصعبة.

ويبدأ السعر الأساسي لفورد Bronco RTR 2027 من 50,790 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل نحو 190,460 ريالا سعوديا. ومع إضافة رسوم الشحن والتسليم التي تبلغ 1,995 دولارا، يصل السعر إلى نحو 52,785 دولارا، بما يعادل قرابة 197,940 ريالا سعوديا.

أما السيارة المزودة بمجموعة التجهيزات والحزم الاختيارية الكاملة، فيقترب سعرها من 60 ألف دولار قبل احتساب الرسوم، وهو ما يعادل نحو 225 ألف ريال سعودي.

وتعتمد النسخة الجديدة على شخصية برونكو المعروفة في القيادة خارج الطرق الممهدة، مع إضافات وتعديلات مستوحاة من سيارات السباقات الصحراوية، بهدف رفع قدراتها في التعامل مع التضاريس الصعبة وتوفير تجربة قيادة أكثر ملاءمة للمغامرات.

وتحمل شراكة فورد مع RTR أهمية خاصة في تطوير هذه النسخة، نظرا للخبرة التي تمتلكها الشركة في تجهيز السيارات ذات الطابع الرياضي والطرق الوعرة، بينما تستفيد فورد من قاعدة برونكو لتقديم سيارة يمكن استخدامها مباشرة في ظروف قيادة أكثر قسوة.

وتضع الأسعار الجديدة Bronco RTR 2027 ضمن فئة السيارات التي تستهدف العملاء الباحثين عن قدرات الطرق الوعرة مع الحصول على تجهيزات من المصنع، بدلا من شراء سيارة قياسية ثم تحمل تكاليف إضافية لتعديل نظام التعليق أو التجهيزات الخارجية.

وتراهن فورد من خلال هذه النسخة على الجمع بين التصميم المميز لبرونكو والطابع الرياضي الذي تضيفه RTR، مع الحفاظ على إمكانية استخدام السيارة في الحياة اليومية إلى جانب الرحلات الصحراوية والقيادة على الطرق غير الممهدة.

ومع طرحها بأسعار تبدأ من نحو 190 ألف ريال، تسعى Bronco RTR 2027 إلى جذب شريحة من محبي السيارات المخصصة للمغامرات، خصوصا مع ارتفاع الطلب على سيارات الدفع الرباعي ذات التجهيزات القادرة على التعامل مع التضاريس الصعبة.

فورد Bronco RTR 2027 الطرق الوعرة سباقات الصحراء فورد Bronco RTR 2027

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للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
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