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درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية

درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين
أ ش أ

 تعرضت بلدة "ياطر" في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، لتحليق وملاحقة من طائرة مسيّرة إسرائيلية، حيث لاحقت المواطنين اللبنانيين إلى منازلهم، وسط أجواء من التوتر.

وفي النبطية، تعرضت مساء اليوم بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي اسرائيلى متقطع، سبقه قصف معادٍ استهدف وادي السلوقي.

كما استهدفت دبابة «ميركافا» متموضعة في محيط موقع الرمثا الاسرائيلى منطقة بركة بعثائيل عند أطراف كفرشوبا بعدد من القذائف.

وطال القصف المدفعي للاحتلال الاسرائيلى كذلك المنطقة الواقعة بين مزرعة المجيدية ووادي خنسا.

وفي صور، تتعرض بلدة المنصوري في هذه الأثناء لقصف مدفعي ثقيل من مرابض العدو في تلال طيرحرفا والبياضة المحتلتين.

كما سجل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الاسرائيلية في أجواء عدد من قرى وبلدات الجنوب، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة، ما يفرض أجواء من التوتر والحذر بين الأهالى.

جنوب لبنان طائرة مسيّرة إسرائيلية المواطنين اللبنانيين التوتر

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