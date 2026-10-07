طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 09 أكتوبر 2026 وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

حالة الطقس الأيام القادمة

أشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلاً للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، موضحة أن الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة تتضمن تكون شبورة مائية صباحاً، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

وكشفت الهيئة عن وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً خلال الفترة من الجمعة 09 أكتوبر إلى الاثنين 12 أكتوبر 2026. حيث تؤثر هذه الأمطار على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

أضاف بيان الأرصاد أنه من المتوقع حدوث نشاط أحياني للرياح على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل على معظم المناطق. وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ومتابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى) خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

الجمعة 09 أكتوبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 31 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 39 – الصغرى 24

السبت 10 أكتوبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 27 – الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 26

الأحد 11 أكتوبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 25

الاثنين 12 أكتوبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 26

الثلاثاء 13 أكتوبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 41 – الصغرى 26