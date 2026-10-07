الأرصاد تحذر من مفاجأة في الطقس.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواءً خريفية مستقرة نسبيًا، وسط تغيرات في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فيما كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل ما ينتظر البلاد خلال الأيام المقبلة.

تراجع فرص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة مع معدلات طبيعية في درجات الحرارة، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا سيبدأ في التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن تراجع تأثير المنخفض الجوي سيصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وانخفاض في كميات الأمطار، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار أصبحت أقل من أمس على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، ومنها القاهرة الكبرى.

برودة ليلية ونشاط في الرياح

وأوضحت غانم أن غياب أشعة الشمس يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، بالتزامن مع وجود نشاط في حركة الرياح.

تحذير من فرق درجات الحرارة

وحذرت منار غانم من الفروق في درجات الحرارة بين فترتي الصباح والمساء، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتستمر الأجواء الخريفية مع تراجع فرص الأمطار تدريجيًا وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الفروق الحرارية بين فترات اليوم، وهو ما يستدعي الانتباه إلى تغيرات الطقس واختيار الملابس المناسبة.