الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تلك الأمور.. تفاصيل

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة مع معدلات طبيعية في درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكنه سيبدأ في الانخفاض خلال الفترة المقبلة لترتفع درجات الحرارة وتقل كمية الأمطار.

وأوضحت أن فرص تساقط الأمطار أقل من الأمس، على السواحل الشمالية والمناطق الداخلية كالقاهرة الكبرى.

ونوهت بأنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والشعور بالبرودة خلال فترة الليل المتأخرة، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح.

وحذرت من اختلاف فروقات درجات الحرارة ما بين الصباح والمساء وارتداء ملابس مناسبة لتلك الأجواء.