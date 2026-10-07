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أمطار رعدية وطقس مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو اليوم الأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية وطقس مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم  

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية وجنوب سيناء ومناطق من حلايب وشلاتين قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر و الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 19
العاصمة الجديدة 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنها 30 19
دمنهور 28 19
وادي النطرون 29 18
كفر الشيخ 28 18
بلطيم 27 18
المنصورة 29 19
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 28 18
طنطا 28 18
دمياط 26 20
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 19
العريش 28 17
رفح 27 17
رأس سدر 32 21
نخل 29 15
كاترين 24 12
الطور 31 21
طابا 26 17
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 32 24
الإسكندرية 28 19
العلمين 27 18
مطروح 26 18
السلوم 26 17
سيوة 29 16
رأس غارب 30 23
سفاجا 31 23
مرسى علم 33 24
الشلاتين 34 25
حلايب 31 25
أبو رماد 33 25
مرسى حميرة 35 24
أبرق 35 24
جبل علبة 33 24
رأس حدربة 31 25
الفيوم 31 18
بني سويف 31 18
المنيا 31 17
أسيوط 31 17
سوهاج 32 19
قنا 34 20
الأقصر 36 21
أسوان 37 23
الوادي الجديد 32 20
أبوسمبل 36 23

الأرصاد شديد الحرارة 3 ظواهر جوية

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