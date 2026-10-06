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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية غدا الأربعاء بسبب ظهور بعض السحب المتنوعة مع انخفاض الحرارة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.. مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار وإن كانت أقل من الكميات التي شهدتها بعض المناطق اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستظل متأثرة بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أن تأثيره غدا سيكون أقل من الأيام الماضية مع استمرار فرص سقوط الأمطار.. موضحة أن الأمطار ستكون في أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء إلى جانب مناطق من الساحل الغربي وحلايب وشلاتين، وتمتد فرص الأمطار الضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن كميات الأمطار المتوقعة غدا ستكون أقل من تلك التي شهدتها البلاد اليوم خاصة على المناطق الساحلية التي تعرضت لأمطار غزيرة في بعض المناطق، وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. مشيرة إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح تتراوح سرعاتها بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على أغلب المحافظات، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحول درجات الحرارة، قالت غانم "إن قيمها غدا ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، فيما تتراوح على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية وعلى جنوب الصعيد ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية".

وأفادت بأن أجواء فترة النهار غدا، وخاصة فترة الظهيرة ستميل إلى الحرارة على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وستكون ما بين المعتدلة والحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت "إنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ الأجواء خلال فترات الليل في الاعتدال بينما تميل خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر إلى البرودة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلا ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، وتصل في المدن الجديدة إلى 17 درجة مئوية"، مناشدة المواطنين بضرورة الانتباه إلى البرودة الخفيفة التي ستكون موجودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي ستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلا أنها ستختفي مع سطوع أشعة الشمس.. لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة مع تفاوتها من منطقة إلى أخرى.

وكشفت عن أن البلاد ستتأثر، اعتبارا من الجمعة المقبلة وحتى الاثنين، بامتداد منخفض السودان الموسمي، وهو ما سيؤدي إلى ظهور فرص لسقوط الأمطار في مناطق مختلفة من بينها سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق من محافظات الصعيد.

وشددت على أهمية المتابعة الجيدة واليومية للنشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة فرص وكميات الأمطار التي ستختلف من يوم إلى آخر، بالإضافة إلى متابعة درجات الحرارة التي من المتوقع أن تظل حول معدلاتها لتتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين، خاصة عند الخروج خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، بضرورة اختيار الملابس المناسبة لهذه الفترة.. مؤكدة أنه لم تعد هناك حاجة لاستخدام أجهزة التكييف أو المراوح خلال فترات الليل والصباح الباكر.

ودعت غانم قائدي المركبات والمسافرين إلى ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق أثناء سقوط الأمطار أو وجود الشبورة المائية، مع أهمية المتابعة الجيدة والمستمرة للنشرات الجوية، خاصة أن فرص سقوط الأمطار لا تزال مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل مع اختلاف أماكن سقوطها من يوم إلى آخر.

وأوضحت أن الفترة المقبلة قد تشهد فرصا لسقوط الأمطار في مناطق ذات طبيعة جبلية وجغرافية مختلفة، الأمر الذي يجعل المتابعة المستمرة للنشرات الجوية مهمة للغاية للتعرف على أماكن سقوط الأمطار وكمياتها وتوقيتها.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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