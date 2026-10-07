حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. أمطار وشبورة مائية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، محذرة المواطنين من تقلبات جوية تضرب عدة مناطق، حيث تشهد البلاد أجواء متقلبة تتخللها شبورة مائية كثيفة صباحاً تعوق الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية، بالتزامن مع فرص سقط أمطار متباينة الشدة على مناطق متفرقة، وهو ما دفع الأرصاد الى ان تهيب بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات المرورية لضمان السلامة العامة وسط هذه الظواهر الجوية المتسارعة.



حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، بينما تميل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتشتد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل خلال بداية الليل يميل للبرودة في نهايته والصباح الباكر.

تقلبات جوية

وأكدت الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وحارة نسبيا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد.

أجواء مائلة للحرارة

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل تدريجيًا، ليسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

الظواهر الجوية

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

خريطة الطقس

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بحالة الطقس وتلطيف الأجواء في المناطق الواقعة بالظل وخلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على عدد من المدن والمحافظات كالتالي:

-القاهرة: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.

-شبين الكوم: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.

-شرم الشيخ: العظمى 32 درجة، والصغرى 25 درجة.

-الغردقة: العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

-الزقازيق: العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة.

-الإسكندرية: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

-أسوان: العظمى 37 درجة، والصغرى 23 درجة.