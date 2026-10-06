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حالة الطقس خلال 6 أيام.. أمطار متفاوتة ورياح وانخفاض تدريجي في الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حالة الطقس خلال 6 أيام.. أمطار متفاوتة ورياح وانخفاض تدريجي في الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من الأربعاء وحتى الأحد 11 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد، وظهور عدد من الظواهر الجوية المتنوعة التي تشمل فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح والشبورة المائية وفقاً لما ذكرته القناة الأولى.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال في بداية الليل والبرودة خلال نهايته والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح خلال الفترة المقبلة بين 29 و31 درجة مئوية.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و27 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

وتعكس هذه المعدلات استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، مع ميل الأجواء إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق

وتظهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد مناطق ظهورها حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة على بعض الطرق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال فترات تكونها، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل حركة الرياح على تلطيف الأجواء في المناطق الواقعة تحت الظل، وكذلك خلال فترات الليل.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية، بما يساهم في اختلاف الإحساس بدرجات الحرارة من منطقة إلى أخرى على مدار اليوم.

أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتتفاوت فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق وفقًا لتطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل طقس الثلاثاء

وبالنسبة لحالة الطقس الثلاثاء، فتسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل إلى البرودة في آخره وخلال ساعات الصباح الباكر.

أمطار رعدية على بعض المناطق

وتشهد البلاد الثلاثاء فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من وسط وجنوب سيناء.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق، من بينها العلمين والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

فرص أمطار ضعيفة بالقاهرة

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الحالة الجوية، في ظل استمرار الأجواء الخريفية وتنوع الظواهر الجوية بين الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح خلال الأيام المقبلة.

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