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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حالة الطقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة
حالة الطقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة
عبد الفتاح تركي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 29 درجة.

وتشهد حالة الطقس غدًا فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط وجنوب سيناء، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، وخاصة مناطق من العلمين والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

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كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، وقد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كيف يكون طقس القاهرة والمحافظات غدًا الثلاثاء؟

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع دخول ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ثم يصبح مائلًا للبرودة في آخره، وهو ما ينعكس على الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في عدد من المحافظات والمدن.

وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 29 درجة، بينما تسجل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر 30 درجة، وتصل العظمى في الإسماعيلية والسويس إلى 30 درجة.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط وجنوب سيناء، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، وخاصة مناطق من العلمين والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، وقد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتأتي فرص سقوط الأمطار بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وفق بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا.

ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

وتأتي حالة البحر المتوسط ضمن بيانات حالة البحار المتوقعة غدًا، إلى جانب حالة البحر الأحمر وخليج السويس، مع اختلاف درجات اضطراب البحر وارتفاع الأمواج واتجاه الرياح.

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كيف تكون حالة البحر الأحمر غدًا؟

تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

ويأتي ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر ضمن أبرز بيانات حالة البحر المتوقعة غدًا، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ما حالة خليج السويس غدًا؟

تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

وتختلف حالة خليج السويس عن البحر المتوسط من حيث نطاق ارتفاع الموج، بينما تتفق حالة الرياح في المناطق البحرية الثلاث على كونها شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات مصر؟

تتباين درجات الحرارة المتوقعة غدًا بين محافظات ومدن مصر، حيث تسجل القاهرة 29 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 36 درجة، وتسجل مرسى حميرة وأبرق 35 درجة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 29 19.

العاصمة الجديدة 30 18.

6 أكتوبر 30 18.

بنها 29 19.

دمنهور 28 19.

وادي النطرون 29 18.

كفر الشيخ 28 18.

بلطيم 27 18.

المنصورة 29 19.

الزقازيق 29 19.

شبين الكوم 28 18.

طنطا 28 18.

دمياط 26 20.

بورسعيد 28 22.

الإسماعيلية 30 19.

السويس 30 18.

العريش 28 17.

رفح 27 17.

رأس سدر 33 21.

نخل 29 15.

كاترين 24 12.

الطور 31 21.

طابا 26 17.

شرم الشيخ 31 24.

الغردقة 30 23.

الإسكندرية 28 19.

العلمين 27 18.

مطروح 26 18.

السلوم 25 17.

سيوة 26 16.

رأس غارب 30 23.

سفاجا 31 23.

مرسى علم 33 24.

شلاتين 34 25.

حلايب 31 25.

أبو رماد 33 25.

مرسى حميرة 35 24.

أبرق 35 24.

جبل علبة 33 24.

رأس حدربة 31 25.

الفيوم 30 18.

بني سويف 30 18.

المنيا 31 17.

أسيوط 31 17.

سوهاج 32 19.

قنا 34 20.

الأقصر 35 21.

أسوان 36 23.

الوادي الجديد 32 20.

أبوسمبل 35 23.

حالة الطقس

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن والعواصم العربية؟

تشهد المدن والعواصم العربية تفاوتًا في درجات الحرارة المتوقعة غدًا، حيث تسجل المدينة المنورة 41 درجة للعظمى، بينما تصل العظمى في الكويت إلى 43 درجة، وتسجل الدوحة 40 درجة والخرطوم 40 درجة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية.

مكة المكرمة 38 30.

المدينة المنورة 41 28.

الرياض 39 26.

المنامة 38 30.

أبوظبي 38 29.

الدوحة 40 29.

الكويت 43 26.

دمشق 27 14.

بيروت 27 22.

عمان 23 12.

القدس 24 15.

غزة 27 19.

بغداد 37 26.

مسقط 35 30.

صنعاء 26 11.

الخرطوم 40 28.

طرابلس 28 21.

تونس 33 20.

الجزائر 28 21.

الرباط 29 20.

نواكشوط 33 26.

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ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

تتباين درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من مدن وعواصم العالم، حيث تسجل نيودلهي 36 درجة للعظمى، بينما تصل العظمى في جاكرتا إلى 35 درجة وكوالالمبور إلى 34 درجة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم.

أنقرة 22 09.

إسطنبول 23 13.

إسلام آباد 30 20.

نيودلهي 36 24.

جاكرتا 35 25.

بكين 27 10.

كوالالمبور 34 24.

طوكيو 29 20.

أثينا 26 12.

روما 23 17.

باريس 25 12.

مدريد 21 14.

برلين 21 10.

لندن 20 14.

مونتريال 12 07.

موسكو 13 08.

نيويورك 17 09.

واشنطن 20 07.

أديس أبابا 24 12.

ما أبرز ملامح طقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026؟

تتمثل أبرز ملامح حالة الطقس غدًا الثلاثاء في سيادة طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

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وتوجد كذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد والصحراء الغربية، مع إمكانية امتدادها بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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