الطقس اليوم الاثنين.. أمطار رعدية وشبورة ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وفقا لما ذكرته قناة الأولي.

وتشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، والتي قد تكون رعدية أحيانًا، إلى جانب تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل، ويميل إلى البرودة في آخره وخلال ساعات الصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد.

وتمتد مناطق ظهور الشبورة المائية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أمطار رعدية على عدة مناطق

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا بنسبة تصل إلى نحو 40% على بعض المناطق، خاصة مناطق السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

فرص أمطار ضعيفة بالقاهرة

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح، وذلك على فترات متقطعة.