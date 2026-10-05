سحب ممطرة تسيطر على مطروح وتتقدم للوجه البحري بعد ساعات| الطقس اليوم

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة مطروح (سيدى برانى) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وبحسب هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع خلال الطقس اليوم، أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة المتواجدة فى البحر إلى ساحل مطروح مع تقدم الوقت، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على باقى السواحل وشمال الوجه البحرى تزداد مع تقدم الوقت ويصاحبها فرص لسقوط الأمطار هناك.

أما عن توقعات الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يكون هناك استقرار في الأحواء الجوية بكافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 05 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ليلاً ستكون معتدلة الحرارة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وشهد الطقس صباحا، من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أمطار رعدية ورياح تضرب بعض المحافظات

ومتوقع خلال الطقس اليوم، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحياناً على بعض المناطق خاصة من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

فيما تتهيأ فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه متوقع خلال الطقس اليوم، أن تنشط الرياح وتتراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات الدورية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الإثنين (العظمى والصغرى)، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة. الوجه البحري: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة، والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 25 درجة.

