أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5263 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6135 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7012 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50205 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 5 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.23 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.93 جنيه

سعر الشراء: 58.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.35 جنيه

سعر الشراء: 69.15 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.



وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع استمرار أجواء فصل الخريف.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، وهو ما يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وحجب جزء من أشعة الشمس، بما يعزز الإحساس بالأجواء الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تواصل انخفاضها تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا يومًا بعد يوم، مع تراجع تأثير الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية على فترات يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر ميلًا للبرودة خلال هذه الفترات.

وحذرت من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، وقد تكون رعدية أحيانًا.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق الداخلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

وبالنسبة للقاهرة الكبرى، تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة.

وتكون الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدلة في بداية الليل، قبل أن تميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت منار غانم أن طبيعة الطقس الحالية تعكس الانتقال التدريجي نحو الأجواء الخريفية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل خلال هذه الفترة من العام.