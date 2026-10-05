قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق: قعدت 4 شهور بالمكتب عام 2011 ومروحتش البيت غير في شم النسيم
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
كامل الوزير: ممر القاهرة–دار السلام يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والسككي
«الصحة»: تقديم خدمات التأمين الطبي لـ239 من المشاركين في منتدى أفريقيا بالعلمين
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي
تراجع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق
ارتفاع قياسي في أسعار الموبايلات .. شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادة
حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 5  أكتوبر 2026.


سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5263 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6135 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7012 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  50205 جنيها.

الدولار
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 5 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.23 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.93 جنيه

سعر الشراء: 58.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.35 جنيه

سعر الشراء: 69.15 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.


وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع استمرار أجواء فصل الخريف.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، وهو ما يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وحجب جزء من أشعة الشمس، بما يعزز الإحساس بالأجواء الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تواصل انخفاضها تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا يومًا بعد يوم، مع تراجع تأثير الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية على فترات يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر ميلًا للبرودة خلال هذه الفترات.

وحذرت من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، وقد تكون رعدية أحيانًا.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق الداخلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

وبالنسبة للقاهرة الكبرى، تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة.

وتكون الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدلة في بداية الليل، قبل أن تميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت منار غانم أن طبيعة الطقس الحالية تعكس الانتقال التدريجي نحو الأجواء الخريفية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل خلال هذه الفترة من العام.

أسعار العملات أسعار الدولار الدولار سعر جرام الذهب سعر الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

في اليوم العالمي للمعلمين.. الأوقاف: الاستثمار في المعلم استثمار في الإنسان ومستقبل الأوطان

دار الإفتاء

حكم الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين.. الإفتاء توضح

د. محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة يقترح إنهاء ظاهرة «وكيل المأذون» وتجريم المخالفة

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد