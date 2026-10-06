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3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 7 أكتوبر في المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 7 أكتوبر في المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

 في حين يظل الطقس غدا، شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد. وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلاً للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل تكون شبورة مائية صباحاً، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. كما تتوقع الأرصاد تساقط فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار ضعيفة ورياح بمختلف الأنحاء

وأشار بيان هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا، إلى وجود فرص لأمطار ضعيفة إلى خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية وجنوباً على مناطق (حلايب وشلاتين)، كاشفة أنها قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل. وطالبت الهيئة بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات الدورية للطقس.

درجات الحرارة غدا في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 – الصغرى 19

الوجه البحري: العظمى 28 – الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 – الصغرى 19

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 27 – الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 31 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 23

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

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