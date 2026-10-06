أخبار التوك شو| حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. بشرى لأصحاب المخابز .. مفاجأة بشأن حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الموبايلات مولعة.. ارتفاع يصل لـ60% وتراجع المبيعات 20%

تشهد سوق الهواتف المحمولة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لم تقتصر على الأجهزة المستوردة فقط، بل امتدت إلى الهواتف المصنعة محليًا، في ظل ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة عالميًا وتزايد الطلب على مكونات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 60%.

طرق جديدة ومساكن ومدارس لخدمة الأهالي.. جنوب سيناء تواصل رحلة التنمية

أكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن مشروعات التنمية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية شملت مختلف القطاعات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الاستقرار في التجمعات البدوية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء من خلال قناة إكسترا نيوز،أن قطاع الطرق شهد تنفيذ أعمال تطوير واسعة، ساهمت في تحسين حركة التنقل بين مدن المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن زمن الوصول إلى شرم الشيخ انخفض بشكل كبير بعد تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.

الرئيس السوري يصل الرياض للقاء ولي العهد السعودي



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة

حسمت وزارة البترول لتحسم الجدل بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قوائم وأسعار جديدة للوقود، مؤكدة أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وأن أي أرقام يتم تداولها باعتبارها أسعارًا جديدة لا أساس لها من الصحة وذلك في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الشارع بشأن أسعار البنزين والسولار .

وأكدت وزارة البترول أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار البنزين أو السولار أو باقي المنتجات البترولية.

بطل أكتوبر يروي ذكريات العبور.. 6 سنوات من التدريب انتهت بتحطيم خط بارليف

أكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن القوات المسلحة المصرية خضعت لتدريبات مكثفة وشاقة على مدار 6 سنوات كاملة، منذ عام 1967 وحتى عام 1973، استعدادًا لخوض معركة العبور واستعادة الأرض.

وأوضح النصيري أن سنوات التدريب والإعداد أسهمت في رفع كفاءة القوات المسلحة وتأهيل الجنود لتنفيذ المهام القتالية بدقة، مشيرًا إلى أن المقاتلين المصريين تمكنوا خلال ساعة العبور من تنفيذ كل ما تدربوا عليه طوال السنوات السابقة بكفاءة عالية.

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نسبيًا وارتفاع تدريجي للحرارة حتى السبت

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متباينة، مع استمرار الانخفاض النسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وظهور فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، إلى جانب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وتتزامن هذه الأجواء مع تأثر البلاد بمنخفض جوي، فيما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 31 درجة مئوية السبت المقبل، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

بشرى لأصحاب المخابز.. تراجع أسعار الدقيق وقرارات جديدة لضبط سوق الأقماح



تترقب أسواق الدقيق والأقماح خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار، بالتزامن مع توجه وزارة التموين لزيادة الكميات المطروحة من الأقماح عبر البورصة السلعية، في خطوة تستهدف تهدئة الأسعار والحد من أي زيادات جديدة قد تنعكس على أسعار المخبوزات والخبز الحر.

وأكد المهندس هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع الدوري الذي عُقد مع وزير التموين، بحضور شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب، ناقش تطورات أسعار الأقماح خلال الشهور المقبلة، في ظل الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرًا.

انحسار الصيف يبدأ فعليًا.. نصائح مهمة للمزارعين لحماية المحاصيل من الآفات



تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس مع تراجع درجات الحرارة والانحسار التدريجي للأجواء الصيفية، بالتزامن مع بدء موسم جديد لزراعة عدد من المحاصيل، وهو ما يتطلب من المزارعين الاستعداد للمرحلة المقبلة ومتابعة الزراعات بصورة مستمرة.

وتزامنًا مع دخول الأجواء الخريفية، تظهر أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من نشاط وانتشار بعض الحشرات والآفات، خاصة مع التغيرات في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

الزراعة تكشف موعد الانحسار الفعلي للصيف

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر تمثل بداية فعلية لانحسار الأجواء الصيفية، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول البلاد في أجواء خريفية حقيقية.

مفاجأة لأصحاب المعاشات.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل

سنوات طويلة ارتبط فيها الحديث عن المعاشات بمخاوف من الفارق الكبير بين آخر راتب يحصل عليه الموظف وقيمة المعاش بعد خروجه على التقاعد.. لكن مع تطبيق منظومة التأمينات الجديدة، بدأت المعادلة تتغير، وأصبح الأجر التأميني ومدة الاشتراك عاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش وتحسينه.

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل مهمة عن تطورات منظومة المعاشات، وأرقام المؤمن عليهم، إلى جانب آخر مستجدات استثمار أصول الهيئة.