بطل أكتوبر يروي ذكريات العبور.. 6 سنوات من التدريب انتهت بتحطيم خط بارليف

أكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن القوات المسلحة المصرية خضعت لتدريبات مكثفة وشاقة على مدار 6 سنوات كاملة، منذ عام 1967 وحتى عام 1973، استعدادًا لخوض معركة العبور واستعادة الأرض.

وأوضح النصيري أن سنوات التدريب والإعداد أسهمت في رفع كفاءة القوات المسلحة وتأهيل الجنود لتنفيذ المهام القتالية بدقة، مشيرًا إلى أن المقاتلين المصريين تمكنوا خلال ساعة العبور من تنفيذ كل ما تدربوا عليه طوال السنوات السابقة بكفاءة عالية.

وقال إن نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف جاء نتيجة التخطيط الدقيق والتدريب المستمر والاستعداد الجيد للمعركة، مؤكدًا أن المقاتل المصري أثبت قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه في أصعب الظروف.

ولفت بطل حرب أكتوبر إلى أن تماسك الجبهة الداخلية والتلاحم بين الشعب والقوات المسلحة كانا من أهم أسباب قوة الدولة وصمودها خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن وحدة الهدف والإرادة المصرية لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق النصر.

وأكد اللواء محمد ثروت النصيري أن القوات المسلحة المصرية تمتلك القدرة والكفاءة والجاهزية الدائمة لحماية حدود الدولة ومقدراتها، والتعامل مع مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن ذكرى حرب أكتوبر ستظل شاهدة على قدرة المصريين على تحويل الإرادة إلى إنجاز، وعلى أهمية التدريب والتخطيط والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.