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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انحسار الصيف يبدأ فعليًا.. نصائح مهمة للمزارعين لحماية المحاصيل من الآفات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس مع تراجع درجات الحرارة والانحسار التدريجي للأجواء الصيفية، بالتزامن مع بدء موسم جديد لزراعة عدد من المحاصيل، وهو ما يتطلب من المزارعين الاستعداد للمرحلة المقبلة ومتابعة الزراعات بصورة مستمرة.

وتزامنًا مع دخول الأجواء الخريفية، تظهر أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من نشاط وانتشار بعض الحشرات والآفات، خاصة مع التغيرات في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

الزراعة تكشف موعد الانحسار الفعلي للصيف

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر تمثل بداية فعلية لانحسار الأجواء الصيفية، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول البلاد في أجواء خريفية حقيقية.

وأوضح محمد علي فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، أن درجات الحرارة في القاهرة تنخفض إلى نحو 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 17 درجة ليلًا.

محاصيل مناسبة للزراعة خلال الفترة الحالية

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ، إلى أن الأجواء الحالية تعد مناسبة لزراعة واستكمال محاصيل العروة الجديدة، وفي مقدمتها البطاطس والثوم والباذنجان.

وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد أيضًا بداية العروة الأصلية لمحاصيل القمح والفول البلدي، مؤكدًا أن الظروف الجوية الحالية مناسبة لاستكمال زراعة باقي محاصيل العروة الجديدة.

تحذير للمزارعين من نشاط الحشرات

وحذر محمد علي فهيم من أن الظروف الجوية خلال الفترة المقبلة قد تكون مناسبة لنشاط وانتشار بعض الآفات والحشرات، مشددًا على ضرورة وعي المزارعين بإجراءات الوقاية والمكافحة اللازمة لحماية المحاصيل.

وأكد أهمية التعامل مع أي آفة منذ بداية ظهورها، حتى لا يتطور المرض أو تتسع الإصابة بما يؤثر على إنتاجية المحصول.

نصائح مهمة لحماية المحاصيل

وشدد رئيس مركز معلومات المناخ على أن الأيام المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الزراعات، مع ضرورة متابعة المحاصيل بصورة مستمرة ورصد أي علامات مبكرة لظهور الحشرات أو الآفات.

ونصح المزارعين باتباع الإجراءات الوقائية والمكافحة اللازمة، تحسبًا لنشاط الحشرات والآفات التي قد تؤثر على المحاصيل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التدخل المبكر يساعد على الحد من تطور الإصابة والحفاظ على إنتاجية المحصول.

الزراعة المحاصيل المناخ

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