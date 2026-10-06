الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نسبيًا وارتفاع تدريجي للحرارة حتى السبت

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متباينة، مع استمرار الانخفاض النسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وظهور فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، إلى جانب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وتتزامن هذه الأجواء مع تأثر البلاد بمنخفض جوي، فيما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 31 درجة مئوية السبت المقبل، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

محمود القياتي يكشف تفاصيل حالة الطقس

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية أجواء خريفية، مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، لافتًا إلى أن الأجواء تكون مائلة للحرارة خلال النهار على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة إلى حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضاف خلال صباح الخير يا مصر،أن جنوب الصعيد يظل الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس معتدل في بداية الليل يميل إلى البرودة خلال نهايته وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا حتى السبت

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبدأ من 29 درجة مئوية للعظمى الثلاثاء، وترتفع إلى 30 درجة الأربعاء والخميس والجمعة، قبل أن تصل إلى 31 درجة السبت المقبل.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري كالتالي:

الثلاثاء 6 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

الأربعاء 7 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

الخميس 8 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

الجمعة 9 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

السبت 10 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

طقس السواحل الشمالية حتى السبت

وبالنسبة إلى السواحل الشمالية، فتكون درجات الحرارة أكثر اعتدالًا، حيث تسجل العظمى 26 درجة من الثلاثاء وحتى الجمعة، وترتفع إلى 27 درجة السبت.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على السواحل الشمالية خلال هذه الفترة حول 19 درجة، ما يعكس استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على هذه المناطق.

شمال الصعيد يسجل 32 درجة

أما شمال الصعيد، فتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل العظمى 30 درجة الثلاثاء، ثم 31 درجة الأربعاء، وترتفع إلى 32 درجة الخميس، قبل أن تعود إلى 31 درجة الجمعة والسبت.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على شمال الصعيد بين 18 و19 درجة خلال الفترة نفسها، مع استمرار الأجواء الأكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

جنوب الصعيد الأكثر حرارة

ويظل جنوب الصعيد المنطقة الأعلى في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل العظمى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء، ثم ترتفع إلى 37 درجة الخميس، وتصل إلى 39 درجة الجمعة، قبل أن تتراجع إلى 38 درجة السبت.

أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح بين 23 و25 درجة، ما يعني استمرار الأجواء الحارة نهارًا مع اعتدال نسبي خلال فترات الليل مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية في الصباح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستدعي الشبورة المائية توخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي فرص الأمطار بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتأثر البلاد بالمنخفض الجوي، مع اختلاف فرص وشدة الأمطار من منطقة إلى أخرى.

نشاط الرياح يلطّف الأجواء

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة وعلى أغلب الأنحاء، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق الواقعة تحت الظل وخلال فترات الليل.

وتعكس هذه الظواهر الجوية طبيعة الانتقال إلى الأجواء الخريفية، مع تباين واضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، وظهور الشبورة وفرص الأمطار على بعض المناطق الشمالية.

حالة الطقس حتى السبت

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تظل السواحل الشمالية أكثر اعتدالًا، ويستمر جنوب الصعيد في تسجيل أعلى درجات الحرارة.

ومع استمرار فرص الأمطار والشبورة ونشاط الرياح، تظل متابعة النشرات الجوية مهمة للتعرف على تطورات حالة الطقس أولًا بأول، خاصة بالنسبة للمسافرين وسائقي السيارات خلال فترات الصباح.