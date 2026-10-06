طرق جديدة ومساكن ومدارس لخدمة الأهالي.. جنوب سيناء تواصل رحلة التنمية

أكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن مشروعات التنمية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية شملت مختلف القطاعات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الاستقرار في التجمعات البدوية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء من خلال قناة إكسترا نيوز،أن قطاع الطرق شهد تنفيذ أعمال تطوير واسعة، ساهمت في تحسين حركة التنقل بين مدن المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن زمن الوصول إلى شرم الشيخ انخفض بشكل كبير بعد تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت عددًا من المدن والمناطق، من بينها طابا ونويبع ورأس سدر، بما عزز حركة المواطنين ودعم النشاط السياحي والاقتصادي داخل المحافظة.

حماية جنوب سيناء من السيول

وأضاف المحافظ أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات الحماية من أخطار السيول، خاصة في المناطق التي كانت تتعرض لتأثيرات السيول خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن السيول تسببت في أضرار للبنية الأساسية وبعض المساكن في عدد من المناطق، وهو ما دفع إلى تنفيذ أعمال حماية شاملة بهدف الحفاظ على المنشآت والاستثمارات وحماية المواطنين.

وأكد أن مشروعات الحماية من السيول أصبحت أحد العناصر الرئيسية في منظومة التنمية بالمحافظة، خاصة مع التوسع العمراني وزيادة حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف المناطق.

الإسكان يدعم استقرار أهالي سيناء

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان البدوي، بما يوفر مساكن مناسبة للأهالي ويساعد على تحقيق الاستقرار داخل التجمعات البدوية.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير مساكن بديلة ومتكاملة الخدمات، بما يتناسب مع طبيعة المناطق واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التنمية تستهدف تحسين جودة الحياة وليس فقط تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

التعليم في قلب التنمية

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم شهد بدوره توسعًا ملحوظًا، من خلال إنشاء مدارس داخل التجمعات البدوية والأودية، لتوفير الخدمة التعليمية بالقرب من المواطنين وتقليل أعباء الانتقال على الطلاب وأسرهم.

وأشار إلى أن أبناء جنوب سيناء حققوا تقدمًا في مختلف المجالات، ووصل عدد منهم إلى مواقع مهمة داخل المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة في المحافظة.

وتستمر جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية بجنوب سيناء، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والخدمات، بما يعزز من فرص الاستثمار والسياحة ويدعم استقرار المواطنين في مختلف مدن وتجمعات المحافظة.