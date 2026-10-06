لتطوير شبكات سيناء.. 30 محطة محولات و 8000 كم دوائر وخطوط هوائية وكابلات أرضية للكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تزامنا مع الاحتفالات بانتصار اكتوبر أن وزارة الكهرباء تواصل العمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من المشروعات لتطوير منظومة الكهرباء في سيناء وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية والاستثمارية في مختلف القطاعات باعتبار الطاقة أحد الركائز الأساسية للتنمية.

وأوضح أن منظومة الكهرباء في سيناء شهدت طفرة نوعية أثمرت عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات باستثمارات تبلغ نحو 57 مليار جنيه أسهمت في تطوير شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال والقدرات الجديدة وتحسين استقرار وجودة التغذية الكهربائية ،

فعلى صعيد شبكة نقل الكهرباء قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإنشاء 29 محطة محولات قائمة وجارى العمل على الانتهاء من محطة محولات جديدة ليصل إجمالي عدد محطات المحولات في سيناء إلى 30 محطة لخدمة المدن والمناطق والمشروعات السياحية والعمرانية وتغذية المناطق الصناعية ومشروعات الاستصلاح الزراعي ، بالإضافة الى شبكة متطورة من خطوط نقل الكهرباء والدوائر الهوائية والكابلات الأرضية اللازمة وتم خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى تاريخه الإنتهاء من تنفيذ عدد من الخطوط الهوائية للربط بين محطات المحولات ومراكز الأحمال بمناطق التنمية الجديدة وبلغ أطوال الدوائر الهوائية والكابلات الأرضية ( 3000 كم ) على الجهد الفائق ، ( 1150 كم ) على الجهد العالي بما يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية الأساسية الكهربائية في مختلف مناطق سيناء ،

وشهدت شبكة الكهرباء في سيناء تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال والقدرات الجديدة من بينها محطات الإسماعيلية الجديدة والمساعيد والشيخ زويد إلى جانب تنفيذ عدد من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية لربط محطات المحولات بمراكز الأحمال ومناطق التنمية الجديدة من بينها الخط الكهربائي الزقازيق / شرق بنها جهد 500 ك.ف وخط عيون موسى / الإسماعيلية الجديدة جهد 500 ك.ف وخط نويبع / سانت كاترين جهد 220 ك.ف ،وتم تنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة لعدد من المشروعات ومن بينها محطة محولات الطور الدائمة ومحطة تنمية شرق بورسعيد وتوسعات محطات طابا والمساعيد وبغداد إلى جانب تنفيذ خط المساعيد - بغداد جهد 220 ك .ف بطول 80 كم وخط الزقازيق - شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف بما يعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب الأحمال المستقبلية وخدمة مناطق التنمية الجديدة.

وعلى صعيد خطة تطوير وتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في محافظتي شمال وجنوب سيناء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة لخدمة 280 الف مشترك فى 96 مركزاً وقرية في كل من العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، نخل، ورأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع وطابا ، تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها لتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتمت اضافة عدد من المهمات من بينها 550 محول وأكشاك بقدرات مختلفة ، واكثر من 15 الف عامود على الجهد المتوسط والمنخفض ، ومد أكثر من 3800 كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، بالإضافة الى الموزعات وصناديق التوزيع ووحدات الربط الحلقي وغيرها من المهمات الكهربائية اللازمة لدعم شبكة توزيع الكهرباء في شمال وجنوب سيناء، وتم توصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات الاستراتيجية والمنشآت الحيوية والسكنية والصناعية ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها ، وتمت إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة ، كما تم تنفيذ برامج تأهيل وصيانة الشبكات على الجهود المتوسطة والمنخفضة لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير للحفاظ على جودة واستمرارية التغذية الكهربية ، وتم انشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ لشحن السيارات الملاكي وخدمة كافة المواطنين ، ويعمل القطاع على تحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وتطوير مراكز خدمة المواطنين وتيسير الحصول على الخدمة حيث تم تجهيز مركز خدمة متنقل من خلال سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات ، كما تم انشاء مركز خدمة العملاء يشمل مركز خدمة لذوي الهمم مزود بأحدث الوسائل لإنهاء مصالحهم ، ومركز خدمة المستثمرين ، وجارى العمل على إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الأعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ

وأوضح الدكتور محمود عصمت حجم الإنجاز الذي تحقق في قطاع الكهرباء لدعم جهود التنمية في سيناء من خلال إنشاء وتطوير بنية أساسية كهربائية متطورة قادرة على مواكبة التوسع العمراني والصناعي والسياحي والزراعي واستيعاب المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة ، مشيرا إلى استمرار العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، وتأمين إمدادات الكهرباء الى جميع المشروعات الجاري تنفيذها ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً على المتابعة المستمرة لمجريات العمل، وخطة تطوير وتحسين الأداء، موضحاً أهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وفقاً للمعايير العالمية