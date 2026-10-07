أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم

شهدت مباراة الزمالك أمام زد، المقامة حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، أزمة قبل انطلاق اللقاء، بسبب عدم تنفيذ طلب مسؤولي القلعة البيضاء بالوقوف دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وكان نادي الزمالك قد حصل على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة للوقوف دقيقة حداد قبل بداية المباراة، تكريمًا لروح نصر إبراهيم، أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين.

إلا أن مسؤولي الزمالك فوجئوا بإعلان الإذاعة الداخلية لاستاد المقاولون العرب الوقوف دقيقة حداد على روح والد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى فريق زد، فقط، دون الإشارة إلى نصر إبراهيم.

مدير الكرة بالزمالك يعترض

وعقب الواقعة، توجه عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إلى عمرو حجازي، مراقب المباراة، للاعتراض على عدم تنفيذ طلب النادي الخاص بالوقوف دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم.

وأكد مدير الكرة أن تجاهل الطلب أمر غير مقبول، خاصة أن النادي حصل بالفعل على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل المباراة.

مراقب المباراة يوضح سبب الأزمة

ومن جانبه، أوضح عمرو حجازي، مراقب المباراة، لعبد الناصر محمد أن ما حدث جاء نتيجة خطأ من المذيع الداخلي لاستاد المقاولون العرب، مؤكدًا أن عدم ذكر اسم نصر إبراهيم خلال إعلان دقيقة الحداد لم يكن مقصودًا.