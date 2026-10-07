«منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي».. مدرس تاريخ يُثير الجدل بتصريحات عن تحرير المرأة

أثار مقطع فيديو متداول لمدرس تاريخ حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلاله وهو ينتقد رموزًا بارزة ارتبط اسمها بحركة تحرير المرأة في مصر.

وظهر المدرس في الفيديو، أثناء شرحه داخل أحد الفصول الدراسية، وهو يقول: «منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي»، في إشارة إلى دورهما في حركة تحرير المرأة، معتبرًا أن ما قامتا به كانت له آثار سلبية على المجتمع، وفقًا لما ورد في المقطع المتداول.

وتسبب الفيديو في حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعض المتابعين أن ما صدر عن المدرس يمثل رأيًا شخصيًا لا ينبغي طرحه بهذه الصورة داخل الفصل الدراسي وأمام الطلاب، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين أن ما طرحه يندرج ضمن وجهة نظر تاريخية يمكن مناقشتها.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح حقيقة الفيديو المتداول، والتحقق من ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت مخالفات تستوجب المساءلة.